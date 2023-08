Marc Dupré envoie une flèche à Jean-Philippe Wauthier sur scène

Marc Dupré présentait son gala ComediHa! sur la scène du Grand théâtre de Québec mardi soir.

Voyez des photos et lisez nos impressions ici.

Il s'est alors risqué à quelques imitations, renouant ainsi avec d'anciennes amours.

L'humoriste en a alors profité pour lancer une flèche à l'animateur de Bonsoir bonsoir, Jean-Philippe Wauthier.

« [Quand j'étais imitateur], je faisais comme Jean-Philippe Wauthier : j'étais payé pour me prendre pour un autre. »

En entrevue avec nous, Marc Dupré mentionne qu'il ne sait toujours pas si son prochain spectacle d'humour, intitulé Ben voyons dont!, contiendra des imitations.

« Il va falloir que je retravaille là-dessus parce que j'e n'en ai pas faites depuis très longtemps. Là, j'ai ma voix de chanteur. C'est un muscle, il faut le travailler. Je me souviens, je passais des heures à écouter une voix et à la décortiquer. Je suis encore capable de faire des voix que je faisais avant, mais si je veux me mettre à jour, il va falloir que je travaille. Il faut que je trouve des façons différentes d'amener ces voix-là. Si ça sert, je vais le faire. Je ne veux pas le faire seulement pour impressionner. »

