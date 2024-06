« Voir la vie en drôle », voilà ce que propose le ComediHa! Fest en débarquant à Montréal cette année dans le cadre de son 25e anniversaire. Ayant tout juste conclu le rachat d'actifs de Juste pour rire plus tôt cette semaine, on devait s'attendre à une programmation d'envergure pour ce qui semble un nouvel envol stratégique pour l'important joueur du domaine de l'humour. Comme de fait, cette édition anniversaire est à notre avis loin d'être décevante! Un bel exploit concrétisé en quelques semaines seulement. Du 18 au 28 juillet, les rires seront donc au rendez-vous dans la métropole, qui réunira plus de 200 artistes et artisans de l'humour pour l'occasion.

À quoi s'attendre?

10 jours d'activités. Une trentaine de spectacles. Des comédies musicales, du théâtre, des "comedy clubs", des jeux, de la danse, de la musique... Toujours, avec humour! La place des Festivals, la Place des Arts, le Théâtre St-Denis et le Théâtre du Vieux-Terrebonne deviendront la scène de ces festivités, parfois gratuites, parfois accessibles avec billets.

Une programmation extérieure gratuite à la place des Festivals en trois parties :

Un Happy Hour qui met dans l'ambiance, le 7 à 8 festif, animé par Eva Alexo et Erika Suarez (de 19 h à 20 h). Une première partie réalisée par des artistes émergents et animée par Pascal Cameron (de 20 h à 21 h). Les Rendez-Vous Loto-Québec (de 21 h à 23 h).





Des laissez-passer ou des billets à l'unité pour les activités en salle fermée :

L'événement JMP par l'unique Jean-Marc Parent.

La série de spectacles C'est l'heure du rire avec, successivement, Jean-Michel Martel, Rachelle Elie, Josiane Aubuchon, puis, Richardson Zéphir.

Le comédie Club Tour animé par Neev.

Les rendez-vous Y'a de quoi rire, animés par Korine Côté, puis, Billy Tellier, dans lesquels ils recevront une dizaine d'humoristes dont les noms restent à confirmer.

La tournée des finissants de l'École Nationale et ses 12 humoristes de la relève présenteront leur univers rafraîchissant.

Les représentations de la comédie musicale Waitress.

La pièce de théâtre Moi... et l'autre.

Accédez à la billetterie, qui propose des tarifs de prévente, ici.

À noter que les détenteurs de billets auront tout de même accès, en mode « premier arrivé, premier servi », à une zone privilégiée s'ils assistent à des activités gratuites.

À nos yeux, cette programmation en offre pour tous les goûts, laissant de la place aux artistes bien établis, autant qu'à ceux d'une nouvelle génération qui taillent tranquillement leur place. Nous sommes curieux d'avoir vos impressions. Serez-vous de la partie? N'hésitez pas à nous partager vos commentaires à l'égard de cette programmation sur les médias sociaux!