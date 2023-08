Americana Light : Comme en road trip sur les routes de sable avec Roch Voisine

On s’en souvient, Roch y revisitait les classiques américains chouchous des festivals et autres trames sonores de road trips. L’idée, à l’époque, était de sa compagnie de disques en France, rappelle l’enfant chéri des dames pendant le spectacle. Plus d’un demi-million de galettes vendues (et 250 000 billets, et deux Centre Bell remplis, et des guichets fermés des deux côtés de l’Atlantique, et quoi encore!) et un titre, Americana, qui lui colle maintenant à la peau, symbole d’une deuxième partie de carrière plus mature, scindant sans équivoque avec le minois du jeunot Danny Ross de Lance et compte : ça vaut bien une ultime tournée dérivée. Dépouillée, sans artifices, avec des anecdotes, des chansons mille fois fredonnées et le sourire de Roch comme principales épices.

Americana Light, c’est Roch Voisine sans artillerie lourde, debout ou assis sur son tabouret, grattant sa guitare ou embrassant son harmonica, sobrement accompagné de quatre musiciens (basse, clavier, guitare et pedal steel), une choriste et une sélection de morceaux choisis de sa trilogie d’albums Americana, lancés en 2010 et 2011.

Après Sylvain Cossette il y a deux semaines , c’était au tour de Roch Voisine d’enchanter le Cabaret du Casino de Montréal, mercredi, lui aussi dans un répertoire de réconfort. Le prétexte de la visite? La tournée Americana Light, qui serpente l’agenda du chanteur depuis plus d’un an et demi et qui nous fait renouer avec un Roch plus country-folk que romantique. Avec une « petite saveur du Sud », image lui-même le principal intéressé.

Réarrangées, les cordes mises en valeur, leurs sonorités rustiques amplifiées, les pièces nous donnent véritablement l’impression d’une virée au soleil, cheveux dans le vent, sur les routes ensablées du vaste monde. Envie d’embarquer dans la Jeep de Roch Voisine…?

« "Light", ça veut dire qu’il n’y aura pas de batteur. Ça va être intime, un peu », annonce la vedette dans son bref mot de bienvenue. Mais levez-vous, chantez et dansez quand même, insiste-t-il du même souffle.

Ici, pas d’« Hélène », de « Darlin’ » ou de « Avant de partir ». C’est plutôt la fête des Bob Dylan, Kenny Rogers – même si ce dernier ne figure pas dans le catalogue Americana d’origine –, « On The Road Again », « Take Me Home, Country Roads », « City of New-Orleans » et « Ring of Fire ».

On ouvre avec une « Seven Bridges Road » a capella poussée par tous les artistes de la bande placés en rang d’oignon au-devant de leur perchoir, sitôt suivie d’une « California Dreaming » (seulement supportée de deux guitares) et d’une « Mrs. Robinson » confirmant qu’on tambourinera du doigt en terrain connu toute la soirée.