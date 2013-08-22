Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Karine Lagueux
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Karine Lagueux
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Photos
Aperçu
Oeuvres (19)
Voir tout
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Annick (2023)
En cours
STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Louise Germain (2026)
En cours
Le temps des framboises
2023 - 2024
Comédienne
Martha, jeune
Voir les films de Karine Lagueux sur Cinoche.com
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c