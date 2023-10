Suzie Villeneuve... Ce n'est qu'un début

Il y a vingt ans, quand Suzie Villeneuve a participé à la première mouture de Star Académie avec sa sœur, Annie Villeneuve, elle était loin de se douter de la route qui se dessinerait devant elle.

Nous nous sommes entretenus avec la jumelle lors de la conférence de presse de Noël une tradition en chansons, un spectacle auquel elle participera comme interprète.

Pour Suzie, qui se remémore chanter du Marie Carmen et du Marie Denise Pelletier à tue-tête dans son sous-sol pendant l’enfance, il s’agit d’ailleurs de tout un honneur de chanter aux côtés de ces femmes pour l’occasion, ainsi qu’avec Paul Daraîche, Claudette Dion et Joël Legendre. Apprenez-en plus sur cette tournée festive.

Il y a quelques jours, la nouvelle maman dévoilait un extrait de son premier album comme auteure-compositrice-interprète, un processus de création étroitement lié à son cheminement personnel. Elle s’était livrée avec vulnérabilité à travers son livre publié l’an dernier, De la tête au cœur, suite à une série de conférences-spectacles du même nom ayant connu beaucoup de succès. C’est la première fois que l’artiste nous offre des paroles avec autant de proximité.

« Ça faisait longtemps que je travaillais l’album. Mon processus avec De la tête au cœur m’a amené à faire en sorte que d’écrire des chansons soit plus facile pour moi. »

Parce qu’avant je ne me la donnais pas l’autorisation dans mon cœur d’être vulnérable au point d’écrire une chanson.

« On m’a toujours dit “Bin oui, tu es capable !” C’est vrai. Tout le monde est capable. Mais de là à la réaliser en studio et d’avoir le courage de la livrer et de l’interpréter sans trop avoir peur du jugement, c’est une autre affaire. »

Cette première chanson du EP, Lettre à mon ange, est composée pour son jeune fils, Edward, tout juste âgé de 16 mois.

Peut-être que l’inspiration est plus facile. J’ai touché à quelque chose auquel je n’avais pas accès avant d’être maman. C’est sûr que je suis une chanteuse à balades, avec de la profondeur aussi. Mes textes, ça se puise différemment dans l’interprétation quand c’est moi qui les écris. Il y a plein de belles surprises là-dedans.

Elle affirme qu’à l’époque de sa participation à la compétition télévisuelle, elle ne s’imaginait pas un jour composer ses propres chansons. D’autant plus qu’elle ressentait une pression à choisir une vie de stabilité…

Je pensais que j’étais une interprète. Je m’étais moi-même classée. Je ne me donnais pas le droit d’explorer. Mon père m’a toujours dit « chanter, ce n’est pas un vrai travail et après le travail, tu chanteras. » Il voyait ça comme un loisir. Je comprends, c’est correct.

« Mais ça m’a mélangée dans un bout de ma vie. Je me suis dit que ça me prend un travail avec un fonds de pension, un neuf à cinq. Mais j’ai réalisé que ce n’était pas ce que j’avais en dedans. », avance-t-elle.

Avec humilité et émotion, elle poursuit. « On évolue, il y a des choses qu’on ne voit pas venir, qu’on n’a pas prévues. J’ai laissé ça venir ! Ressentir ce que ça fait chez les gens, pouvoir en jaser avec eux, c’est un cadeau inestimable. J’ai saisi la différence avec pourquoi je chantais avant, en écoutant ma petite voix et mon intuition. Je pense qu’aujourd’hui, je ressens la raison d’être de mon envie de chanter. J’ai envie de faire vibrer le cœur des gens. Mais à travers mon expérience à moi. C’est simple de même. Elle est là, ma couleur. Ça donne un album de chansons en tant qu’auteur-compositeur et c’est vraiment le fun. »

Rappelons-nous que Suzie Villeneuve a aussi pris l’initiative de rassembler les académiciens de 2003 pour un concert qui est en train de prendre forme et qui sera présenté au Centre Bell, à Montréal et au Centre Vidéotron à Québec, les 12 et 19 janvier prochains.

« On a hâte en tabarouette ! » s’exclame librement la chanteuse face à cette réunion de famille, dont font partie Marie-Élaine Thibert, Wilfred LeBouthilier, Marie-Mai et Émily Bégin, notamment.

« On souhaite célébrer, dire merci. C’est un spectacle de reconnaissance, c’est ça depuis le début dans le projet et je ne déroge pas de ça, mais c’est de dire merci au public, aux gens qui nous entourent… Mais aussi à la vie ! »

Ce qui va nous surprendre, selon la rassembleuse du projet, c’est de redécouvrir les personnalités et les voix des quatorze talents, qui ont tous évolué à leur façon vers des voies uniques.

On a bien sûr des souvenirs nostalgiques, mais on a la couleur de qui on est aujourd’hui. On était dans un format « X » il y a vingt ans. Pour certains, les chansons qui étaient sélectionnées pour nous n’étaient pas 100 % de ce qu’ils auraient choisi. Là, c’est différent !

Le nouvel album de Suzie Villeneuve, De la tête au cœur, sera disponible le 7 novembre 2023.