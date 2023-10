Noël une tradition en chanson réunit de grands artistes pour sa nouvelle édition

La magie de Noël est de retour avec la sixième édition du spectacle Noël Une Tradition en Chanson cet automne. Du 24 novembre au 23 décembre, une constellation d'artistes québécois sillonneront la province, de Gatineau à Trois-Rivières, pour célébrer les fêtes en musique.

Cette année, le spectacle réunit des noms emblématiques : Marie Carmen, Paul Daraîche, Claudette Dion, Marie Denise Pelletier, Suzie Villeneuve et Joël Legendre. Ensemble, ils interprètent dans leurs couleurs respectives une large variété de chansons afin de créer une ambiance qui enchantera le public.

Joël Legendre, qui met en scène le spectacle, déclare :

« Ça doit faire 10 ans, si ce n’est pas 15 que je ne suis pas parti en tournée. J'ai validé auprès de la famille si c'était possible, parce que pendant un mois, tous les soirs ou presque, on n'est pas là. Mais j'avais envie de vivre ça, cette excitation d'être dans le minibus, de partir, de débarquer, de faire un show, de rembarquer... J'ai adoré faire ça dans mon jeune temps, quand je faisais des comédies musicales avec Denise Filiatrault. »

Pour se renouveler d'une année à l'autre, Joël s'inspire des coups de cœur personnels de chacun des chanteurs pour concevoir le spectacle. Ainsi, on y retrouve des chansons classiques, mais aussi des chansons atypiques pour un concert des fêtes, qui sont adaptées au concept. Notamment, on peut entendre « Pour les enfants du monde entier », de Yves Duteil. Marie Carmen offrira elle aussi au public des chansons plus personnelles.

Le spectacle présentera également un numéro de quinze minutes, un peu plus comique, qui s'inspirera de l'émission Soirée canadienne, à laquelle Joël a participé à l'âge de 8 ans, il y a cinquante ans. On y présentera des chansons traditionnelles et des rigodons, qui font tout autant partie de notre culture.

« C'est une célébration ce show-là! Les chanteurs, on se retrouve pas souvent ensemble sur une même scène. C'est plus rare qu'on se rencontre. Alors de pouvoir festoyer ensemble, chanter ensemble des numéros de groupe et tout, on aime ça », s'exclame Marie Denise Pelletier, qui vit une période très achalandée, alors qu'elle vient également de sortir un nouvel album, dédié à l'amour de sa vie. Voir notre entrevue vidéo sur le sujet ici.

Le spectacle a déjà conquis près de 80 000 spectateurs au fil des ans, avec plus d'une centaine de représentations.

Sous la direction musicale de Jacques Roy, ces 28 spectacles en 31 jours apporteront une bouffée d'air frais et convoqueront sans équivoque le bien-aimé esprit des fêtes.

Découvrez toutes les dates de la tournée sur le site officiel : Noël Une Tradition en Chanson.