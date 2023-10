Stéphane de Normétal explique pourquoi il a changé d'idée par rapport au spectacle de Star Académie

Dimanche, une partie de la distribution de la première cohorte de Star Académie visitait le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de leur grand spectacle retrouvaille qui aura lieu en janvier prochain. Plus de détails ici.

Lorsque l'évènement a été annoncé, Stéphane Mercier ne devait pas être de la partie. Par contre, il a changé d'idée jeudi dernier et s'est expliqué à Guy A. Lepage.

« Vu que je ne chante plus professionnellement, je vends des Volkswagen, je me suis dit : "bon... J'aime bien ma vie comme ça..." », a-t-il lancé d'abord.

Il ajoute : « Je me suis remis à penser à tout ça. Il y avait le stress un peu, mais j'aimais mieux avoir le stress d'y aller que le regret de ne pas l'avoir fait. »

L'ancien contre-maître forestier a été très honnête avec l'animateur quant à sa situation à l'époque et sa relation particulière avec Star Académie.

Il précise qu'il ne regrette pas avoir participé à la téléréalité, mais regrette de ne pas avoir été l'homme qu'il aurait dû être. « Je ne vous cacherai pas à tous que je consommais beaucoup de cannabis dans ce temps-là, j'ai arrêté depuis un an maintenant, et là je vois que j'aurais pu profiter mieux de cette expérience-là. »

François Babin a aussi abordé ses moments difficiles après Star Académie. « Je suis devenu père de famille, je me suis séparé, j'étais loin de mes chums, je n'avais pas d'équilibre. Mais, aujourd'hui, je fais partie des hommes les plus heureux de la planète. [...] Hier matin, quand je me suis levé, c'est la première fois que je mettais les souliers d'un homme qui est devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être. »

Voyez tous les détails sur le spectacle Et c'est pas fini ici.