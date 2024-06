Mario Pelchat proposera un duo avec une icône décédée

Cet automne ou au début de l'année 2025, Mario Pelchat lancera un album original de duos, ce qui est assuré de faire bien plaisir à ses nombreux adeptes.

C'est avec une impatience non dissimulée que nous attendons ce nouvel opus, qui promet de nous en mettre plein la vue (ou les oreilles!).

Rencontrée sur le plateau de Y'a du monde à messe, où il était l'un des invités de Christian Bégin, Mario Pelchat a bien voulu nous dévoiler quelques éléments que nous retrouverons sur ce prochain album.

Il nous confirme entre autres des duos avec Anggun (celui-ci a déjà été dévoilé à La voix), Ginette Reno et Bruno Pelletier.

Il indique en piquant notre curiosité : « Il y a même un duo avec une grande chanteuse, qui n'est plus de ce monde. Je ne vais pas vous dire c'est qui », lance-t-il, amusé.

« C'est un ami à elle qui m'a fait entendre la chanson. Il l'avait écrite avec elle. Il me l'a fait écouter. Je me suis dit qu'il fallait la faire en duo. Sur un album de duos, il fallait la faire en duo. On a isolé la voix. »

Il explique : « Ce qui est touchant, c'est que le texte parle des gens qui ont tracé la voie, qui ne sont plus de ce monde, et qui donc ont tracé la voie à tous les chanteurs et chanteuses de notre époque. L'auteur pensait à Brel, à Brassens, à Paul Nougaro. Elle a appelé la chanson "Les enchanteurs". Elle ne l'avait jamais endisquée. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, donc on a isolé la voix et la famille a donné l'autorisation. C'est tellement beau! C'est tellement beau! »

Nous avons tellement hâte de découvrir le résultat final! De qui s'agit-il selon vous?

Le chanteur nous promet des duos avec des artistes « avec qui il n'avait pas encore eu la chance de chanter. »

L'album doit paraître dans les prochains mois, mais la date officielle n'a pas encore été arrêtée.

Rappelons que, dans le même entretien, Mario Pelchat nous parlait des moments très difficiles qu'il traverse actuellement. Un entretien à coeur ouvert à lire ici.