Des spectacles gratuits à Montréal cet été : Marie-Annick Lépine, Philippe Brach, Karkwa, Corneille et plus

Le retour du beau temps donne aussi chaque printemps un nouveau souffle à la culture. Côté musique, les festivals profitent généralement de cette reviviscence pour dévoiler leurs têtes d'affiche.

Les Francos de Montréal, qui se tiendront du 14 au 22 juin 2024, dévoilaient plus tôt cette semaine l'entièreté de leur programmation annuelle (on nous promet tout de même quelques surprises). Le festival, qui marque à tout coup l'arrivée de l'été sur la métropole, accueillera encore une fois une foule d'artistes de tous les horizons. Allant de la pop, au folk et au hip-hop, ce qui les unit est leur francophonie, certes, mais surtout leur pouvoir rassembleur.

Bien que l'accès à la culture soit un privilège, le festival continue sa mission de la rendre accessible, en offrant le tiers de ses spectacles gratuitement à la Place des festivals.

Parmi les artistes que nous y retrouverons :

Les soeurs Boulay, Marie-Annick Lépine, King Melrose, Lydia Képinski, KNLO, Gab Bouchard, Souldia, Guylaine Tanguay, Pierre Kwenders, Imposs, Karkwa, Philippe Brach, et plus. Au total, c'est plus de 59 spectacles qui seront offerts sans frais.

Astuce : Utilisez le filtre « gratuit » sous l'onglet programmation, pour découvrir l'ensemble des artistes qui se produiront sur la scène extérieure gratuitement.