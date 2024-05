Fête Nationale du Québec à Montréal : Voici qui seront les artistes du grand spectacle

Plus tôt cette semaine, Benoît McGinnis, porte-parole de La fête nationale du Québec, conviait les médias à la conférence de presse dévoilant la programmation d'une 190e édition de la célébration du fleurdelisé. La thématique cette année ? « Retrouvons-nous à la belle étoile ». Pour l'occasion, les différents quartiers de l'île de Montréal seront animés, en plus de l'emblématique défilé qui parcourra son allégorie dans les rues du centre-ville. Les habitués de traditions seront heureux d'apprendre que sa télédiffusion sera de retour cette année. Enfin, le parc Maisonneuve promet une soirée inoubliable en recevant le Grand Spectacle de la fête nationale, événement animé par le charismatique Pierre-Yves Lord.

Les artistes à l'honneur

Lors de ce grand rassemblement, Claude Dubois, légende vivante de la chanson québécoise (il nous donne d'ailleurs des nouvelles de sa santé dans cet article), partagera la scène avec la dynamique Roxane Bruneau et la diva disco, Patsy Gallant. Queenie, exacadémicienne, bercera le public de sa voix suavé, tandis que Daniel Lavoie l'enchantera avec sa voix touchante. La jeune étoile montante Kanen, ainsi qu'Éléonore Lagacé, Judi Richards, FouKi, et Le Vent du Nord compléteront la brochette d'artistes diversifiés qui se joindront à la célébration, offrant une gamme de voix et de tonalités pour tous les goûts. Voyez au bas de cet article, notre galerie photo des artistes, immortalisant ce chaleureux dévoilement. Avec les chorégraphies d'Alexandre Francœur et une mise en scène de Pierre Séguin, la soirée risque d'être aussi captivante visuellement!

Fièrement, la présidente du comité de La Fête nationale, Mme Marianne Alpin, s’exclamait :

Les étoiles sont aussi nos artistes. Les artistes, ils sont les artisans de notre culture. Ils font rayonner notre nation partout sur la planète. Et si aujourd'hui, nous formons une société dynamique, moderne, rythmée, diversifiée et hautement créative, c'est principalement grâce à eux. Applaudissons-les. La journée de la fête nationale, c'est aussi l'occasion de célébrer les artistes, eux qui sont l'âme de notre nation. Il faudrait mettre davantage de lumière sur nos artistes, car c'est la clé pour la vitalité du français et la vitalité de notre culture. La fête nationale est plus importante que jamais, car elle est une démonstration de ce que nous sommes dans le plus beau.

Nous ne pourrions être plus en accord avec cette déclaration!

Une journée lumineuse

Ce majestueux parc de l'est de la métropole sera à la fête dès 12 h, comme animation, camions de cuisine de rue et ambiance de fête foraine se côtoieront sur place. Le Grand Spectacle sera d'ailleurs en répétition de 12 h 30 à 18 h, puis, suivra une période d'animation sur la grande scène, orchestrée par Marjorie Vallée juste avant le coup d'envoi officiel de cet attendu rendez-vous annuel, qui débutera à 20 h.

Une clôture magique

Après le spectacle, dès 22 h 30, Pierre-Yves Lord présentera un moment 100 % musique québécoise et 100 % nostalgie. Inspiré par la Trame sonore du Québec, il remixera des extraits de 50 grandes chansons québécoises accompagnées d'images d'archives, pour une expérience audiovisuelle unique préparée en collaboration avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec (BAnQ). La soirée se terminera avec le groupe folklore Le Vent du Nord, invitant tous les spectateurs à danser et chanter jusqu'à minuit.

Ailleurs dans la province

L'ensemble de la programmation de cette occasion de célébrer notre amour pour le Québec reste à être dévoilée, mais l'ensemble des activités prévues seront indiquées sur le site officiel de la Fête nationale, que vous pouvez trouver ici.

Pour ceux et celles qui ne pourront se joindre physiquement à la fête le lundi 24 juin prochain, le Grand Spectacle sera diffusé en simultané à 20 h 30 sur ICI TÉLÉ et TVA, ainsi qu'à la radio sur les ondes de 96.9 CKOI et des stations Rythme et CIME.