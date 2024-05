Claude Dubois donne des nouvelles de sa santé

Ce mardi avait lieu le dévoilement des différentes activités organisées à Montréal dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Ce fut notamment l'occasion de dévoiler les têtes d'affiche qui prendront part au Grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, animé par Pierre-Yves Lord, qui se tiendra le 24 juin en direct du Parc Maisonneuve et baptisé « Une chance qu'on s'a ».

Claude Dubois y chantera aux côtés de Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, Fouki et Le vent du Nord, dans un spectacle sous la direction de Pierre Séguin, qui assurera également la réalisation pour la télévision.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Claude Dubois, qui s'est montré fébrile à l'idée de partager l'expérience avec des artistes de talent, dont plusieurs avec lesquels il n'a encore jamais chanté.

« C'est une rencontre avec un paquet d'artistes qu'on va développer. Déjà, je les ai entrevus, et ça s'annonce comme une belle rencontre. C'est beaucoup une nouvelle génération. C'est une rencontre avec les auteurs-compositeurs et les interprètes d'aujourd'hui, c'est toujours un bonheur », indique le principal intéressé.

Nous en avons profité pour lui demander des nouvelles de sa santé et les nouvelles s'annoncent bonnes.

« Ça se passe bien. J'ai eu, comme vous le savez, un problème de cordes vocales qui est bien réparé, vachement bien réparé, Dieu merci et merci à mon ORL. Mais depuis, non, moi je n'ai plus de bobo à vous annoncer. »

Claude Dubois nous promet un spectacle avec un clin d'oeil historique : « Ce qui peut être un défaut pour le corps et l'allure, l'âge avancé, c'est un plus pour la biographie sonore, se rappeler les uns les autres de choses qu'on a vécues à travers des chansons qui passent. Mais en plus, on aura la visite d'autres artistes à travers ça, donc ça donnera un regard absolument allumé. »

Le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal sera diffusé à RADIO-CANADA sur les ondes d’ICI TÉLÉ et à TVA, le 24 juin, à 20 h 30, et en simultané sur les ondes des stations musicales de COGECO MÉDIA : 96.9 CKOI, les 5 stations RYTHME et CIME.