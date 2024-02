25 ans depuis Miserere, Bruno Pelletier repart en tournée

Si les airs d'« Aime», d'« Où que tu sois », de « J’oublie ma folie » ou de la chanson-titre de l'album, « Miserere » ont bercé votre année 1997, vous serez réjouis de retrouver Bruno Pelletier sur scène cette année. Le chanteur emblématique, porté par les vents du 25e anniversaire de l'album Miserere, entame une tournée qui promet d'être aussi envoûtante que les accords qui ont marqué toute une génération.

En compagnie de l'incomparable Kim Richardson, de quatre musiciens talentueux et du quatuor à cordes Esca, Bruno Pelletier s'apprête à parcourir les routes de notre belle province pour offrir pas moins d'une cinquantaine de représentations. Les artistes aguéris, unis par leur passion commune de la musique, entendent célébrer avec panache un répertoire riche et varié, qui a su conquérir les cœurs depuis plus de deux décennies.

L'engouement est déjà palpable : plus de 85 % des billets se sont envolés avant même la levée du rideau du premier spectacle qui avait lieu la fin de semaine dernière. Une preuve indéniable de l'attachement indéfectible du public à l'égard de l'artiste d'exception. De ses débuts dans des formations rock jusqu'à ses triomphes sur les scènes internationales avec des spectacles comme Notre-Dame de Paris, Bruno Pelletier n'a cessé d'émerveiller son public par sa voix puissante et son charisme indéniable.

Mais que serait une célébration de l’album Miserere sans l'interprétation intégrale des succès qui l'ont façonné? Bruno Pelletier promet de livrer une performance mémorable, parsemée de surprises, où la pop, le rock et le funk-disco se mêleront pour créer une expérience inoubliable.

N'est-ce pas fabuleux de constater l'intemporalité des grands succès musicaux? Il va sans dire que les oeuvres de Bruno Pelletier incarnent depuis quatre décennies la musique qui rassemble et qui émeut.

Les dates sont annoncées ici.

