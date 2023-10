Bruno Pelletier revient avec émotion sur son passage à En direct de l'univers

Ce samedi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu assister au En direct de l'univers de Bruno Pelletier, un rendez-vous qui s'est avéré franchement divertissant et émouvant.

Certes, le chanteur avait souvent visité le plateau de France Beaudoin, mais jamais dans la chaise de l'invité.

Pendant cette soirée, nous avons notamment pu découvrir le talent hors de l'ordinaire du fils de Bruno Pelletier, Thierry Pelletier, qui confirme que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.

Quelques jours après cette émission spéciale, Bruno Pelletier a réagi avec émotion sur ses réseaux sociaux. Il écrit :

« Et oui, J’arrive 2 jours plus tard, je sais, qu’en cette ère de réseaux sociaux exigeants la vitesse de la nouvelle, je suis tardif…j’en convient.

Mais que voulez-vous, fallait redescendre du nuage créé par En direct de l'univers et prendre le temps des mots, car tout a été dit sur le professionnalisme de cette équipe hors-norme.

Je suis profondément touché par la façon dont tout le monde est traité à ce rendez-vous hebdomadaire du samedi soir. Tout le monde travaille ensemble au meilleur show possible et ils font des petits miracles chaque semaine pour nous tous à la maison, mais aussi lorsqu’on y participe. L’esprit d’équipe est tellement palpable. Que tu sois un technicien, un ou une maquilleuse-coiffeur, une star ou un « monsieur-madame tout le monde » qui vient chanter pour la famille, tous sont traités avec égard et délicatesse.

Quand, dans une entreprise, le « spirit » est bon, c’est parce que ça part d’en haut.

Ici, ça part de France Beaudoin. Une femme que j’admire depuis longtemps et à qui je dis simplement « Merci » ainsi qu’à son équipe extraordinaire, pour ce que je viens de vivre avec mes amis et mes proches.

C’était tout simplement un moment inoubliable... et évidemment les formidables artistes et amis qui sont venus xxxx #grateful ( ça c’est pour faire rire ma blonde 👱‍♀️) #endirectdelunivers #radiocanada #chanceuxjesuis #loveuall xxx »

