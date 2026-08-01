Un Roast énergique pour Patrice Bélanger à Juste pour Rire

Après Marie-Mai, qui a reçu un hommage fumant lors de la première soirée des Roast Juste pour Rire, c'était au tour de Patrice Bélanger d'être insulté publiquement par ceux qu'il aime, le lendemain. Sans surprise, l'énergie débordante de l'animateur de Survivor Québec a été abordée à toutes les sauces lors de cette soirée grinçante. Sa voix « de bouilloire », ses performances d'acteur douteuses ainsi que le fait qu'il est si occupé professionnellement qu'il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa famille ont aussi été souvent relevés au cours du bien-cuit. Guy Jodoin était, cette fois, le maître de cérémonie. D'entrée de jeu, il a lancé quelques gifles aux cuistots invités avant de se consacrer au cas du principal intéressé. Il a évidemment adressé le fait que Patrice l'ait remplacé à Sucré salé quand il a quitté son poste en 2014, puis a mentionné que celui-ci était une version archaïque de Pier-Luc Funk. Korine Côté, que Guy a appelé Karine sans vergogne, a été la première humoriste à s'installer derrière le lutrin pour taquiner l'invité d'honneur. Elle a parlé du FOMO (Fear of Missing Out) de Patrice ainsi que de sa phobie de la mort. Ensuite, Étienne Boulay, ravi d'avoir enfin la chance de parler sans que son ami puisse intervenir, a testé la patience de son collègue en expliquant pourquoi il était un « perdant », un « méchant looser ». Ses anecdotes, dont la véracité était souvent authentifiée par un rire franc et un signe de tête de l'invité d'honneur, étaient tordantes et sa livraison, fracassante.

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Ensuite, en surprise, un de ses jumeaux, Olivier, est débarqué sur scène pour faire le procès de son papa. Le jeune homme rêve de devenir humoriste et si, à 15 ans, il livre des gags avec autant d'assurance et de répartie, aucun doute qu'il foulera les plus grandes scènes dans quelques années. Sa réplique la plus efficace? « Papa, des fois : ta gueule! ». Christophe Dupéré, qui a été un bouc émissaire tout au long de la soirée, a succédé à Olivier. L'humoriste s'est, entre autres, questionné à savoir si Patrice n'était pas le fruit de l'intelligence artificielle. Tu ne peux pas jouer un bandit, si tu as l'air d'un bénévole. - Christophe Dupéré À la fin de la première partie, tout comme au terme de la seconde (le spectacle sera découpé en deux émissions distinctes), Patrice Bélanger a offert une réplique à ses intimidateurs. Visiblement heureux de pouvoir se venger, l'acteur et animateur a démontré un timing comique redoutable. En seconde moitié, Guy Jodoin s'est interrogé à savoir si les cheveux de Patrice étaient du métal ou des poils de cul avant l'entrée en scène de Katherine Levac. Cette dernière avait été mandatée de parler de sa famille puisque les deux artistes font partie de la « société secrète des parents de jumeaux ». Étienne Marcoux, lui, a probablement présenté le numéro le plus fort de la soirée, notamment en raison de ses formidables one-liner et de son talent pour les livrer. Il a notamment décrit l'hommagé comme « un Gregory Charles avec deux sourcils » et « le gars qui a scrappé la fin de Bon cop, Bad cop ».

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Jean-Thomas Jobin nous a aussi fait crouler de rire, mais davantage pour ses erreurs que pour ses blagues. Pas que ses gags n'étaient pas mémorables, mais ses quelques accrochages et son découragement à rater successivement ses enchaînements auront rendu l'expérience plus burlesque encore que son style d'humour. Léane Labrèche-Dor a conclu la représentation de vendredi soir en parlant des contrats d'acteur de Patrice. « On m'a donné sept minutes, donc ça se peut qu'il y ait une période de questions à la fin. » Comme on pouvait s'y attendre, Patrice Bélanger a été la victime parfaite. Enjoué, drôle, volontaire et investi, il était visiblement heureux de recevoir autant d'amour (déguisé en ressentiments). Oui, il a été beaucoup question de l'hyperactivité de Patrice au cours de cette soirée, mais dans cette redondance, on voit surtout l'évidence qu'on a bien peu de choses à reprocher à cette personne adorable. À noter que les Roast Juste pour Rire seront disponibles sur Crave à la fin de l'année 2026.