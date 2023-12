Marc Dupré révèle qui fera la première partie de ses spectacles d'humour en tournée

Cette semaine, nous avons appris qui avait été choisi pour faire les premières parties des nouveaux spectacles d'humour de Marc Dupré, intitulé Ben voyons donc.

Il s'agit de nulle autre que de sa fille, Stella. La jeune femme poursuit une carrière en chant depuis peu. Cette nouvelle opportunité lui permettra donc de présenter ses nouvelles compositions sur scène.

Marc Dupré nous parlait ainsi de la carrière naissante de sa fille.

Voyez la publication que la jeune artiste a partagée sur ses réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle au bas de l'article.

Cette association père-fille nous fait immédiatement penser au duo père-fils Louis et Justin Morissette. Ce dernier, qui rêve de faire carrière en humour, s'occupe de la première partie du nouveau spectacle de son papa.

Dans ce nouveau one-man-show, Marc Dupré dressera « un bilan à la fois drôle, touchant et croustillant de la première moitié de sa vie, professionnelle comme personnelle ».

« J’ai toujours regardé devant, et, à 50 ans, je jette un œil derrière pour réaliser que j’ai vécu des choses assez incroyables, que ces 30 dernières années sont passées comme un rêve, et je me dis “ben voyons donc !”. Les gens ne connaissent qu’une petite partie de moi, celle qui brille. Ils ne savent rien du père surprotecteur, de l’homme anxieux, perdu, TDAH… Bref, ce spectacle, c’est la vie d’un gars hyper ordinaire (qui a de la misère à changer un moustiquaire), mais qui a vécu une tonne d’affaires extraordinaires. Et qui n’en revient toujours pas ! », indique Marc Dupré dans un communiqué de presse envoyé au début du mois de décembre.

En plus de numéros de stand-up, Marc Dupré intègrera à son spectacle quelques imitations incontournables. Il sera d'ailleurs accompagné par deux musiciens sur scène.

Marc Dupré sera en rodage de ce nouveau spectacle au Vieux Clocher de Magog et à l'Espace Diffusion de Cowansville au début du mois de janvier, avant de se lancer officiellement dans une tournée à travers le Québec dès le 26 janvier. Consultez toutes ses dates de spectacles ici.

Rappelons que Marc Dupré a eu l'occasion de (re-)tester son timing comique sur la scène du ComediHa! Fest cet été à Québec. On peut dire que c'était un test franchement réussi. Lisez nos impressions du gala ici.

D'ailleurs, en août dernier, l'artiste nous avait confié la raison pour laquelle il avait décidé d'abandonner son lucratif contrat de coach à La voix. Lisez le tout ici.