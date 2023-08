Gino Chouinard se fait égratigner sur la scène de ComediHa!

Mercredi, Jean-Michel Anctil vivait son Grand Bien-cuit ComediHa! sur la scène du Grand Théâtre, à Québec.

Bien qu'il était la victime de cette soirée d'humour caustique, tous les participants ont aussi été la cible de gags corrosifs de la part de leurs collègues.

Gino Chouinard, grand ami de Jean-Michel Anctil, fait partie de ceux qui ont été le plus violemment attaqués.

Mona de Grenoble a d'ailleurs livré l'une des meilleures (et des plus crues) lignes de la soirée en s'adressant à l'animateur de Salut Bonjour.

« 20 ans à Salut Bonjour. 20 ans à faire mouiller plus de grand-mères que l'incontinence peut le faire. »

Parmi les autres plaisanteries adressées à Gino Chouinard, on note Ouellet qui laissait entendre que l'animateur était envieux de lui parce qu'il avait « de la barbe, des muscles et faisait ses propres enfants ».

Il y a aussi eu ces deux offensives :

« Gino Chouinard, c'est comme un bon café, juste assez beige »

« Gino, un nom de Don Juan avec le sex appeal d'un bol de gruau. »

Lorsqu'il est venu le temps de prendre la parole, Gino Chouinard a été aussi mordant qu'on l'espérait (découvrez un gag très grinçant qu'il a adressé à son ami ici).

À la fin de la soirée, Jean-Michel Anctil a pris la parole et n'a pas épargné, lui non plus, Gino Chouinard, lançant notamment : « Les gens ne savent pas qu'il s'est trempé le cornet dans le Dulce de leche », précisant ensuite que ce n'était pas vrai, évidemment, mais qu'il se devait de faire la blague pour que le doute persiste dans la tête des gens.

Vous pourrez voir cette soirée fabuleuse sur la plateforme VRAI en décembre prochain.