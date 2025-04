Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis se retrouvent pour un projet aussi surprenant qu'amusant

Le Festival Juste pour rire Québec, anciennement le ComediHa-Fest Québec, dévoile aujourd'hui une grande partie de sa programmation, pour la nouvelle édition qui aura lieu du 8 au 23 août 2025, dans la Capitale-Nationale.

Cette édition proposera une programmation ambitieuse, axée autour de deux grands volets humoristiques : les Galas Juste pour rire et les Grands Bien-cuits Juste pour rire.

Ainsi, les Grands Bien-cuits Juste pour rire, qui permettent de passer les invité.es. à la rôtissoire, sont de retour avec des têtes d'affiche franchement intéressantes! Le 20 août, Virginie Fortin animera le bien-cuit de Patrice L’Ecuyer. Le 21 août, ce sera au tour de Gildor Roy, dans un événement animé par Vincent-Guillaume Otis. Le 22 août, Marina Orsini sera mise à l’honneur dans une soirée orchestrée par Guillaume Pineault. Enfin, le 23 août, Garou clôturera la série, avec une soirée animée par Marie-Eve Janvier.

Ce sera donc l'occasion de retrouver notamment le duo formé de Gildor Roy et Vincent-Guillaume Otis, trois ans après la fin de District 31. Parions que ces deux grands amis sauront s'écorcher mutuellement, dans la complicité et les rires.

Par ailleurs, les Galas Juste pour rire seront présentés pour la première fois à Québec. En plus d’offrir une vitrine importante pour le talent humoristique d’ici, ces galas seront captés et diffusés à travers le pays sur ICI Radio-Canada Télé, contribuant ainsi à positionner Québec comme pôle incontournable de l’humour francophone.

La série s’ouvrira le 8 août avec un gala animé par Matthieu Pepper. Suivront les galas de Laurent Paquin le 9 août, de P-A Méthot le 13 août, de Billy Tellier et Tommy Néron le 14 août, de Véronique Claveau le 15 août, et de Claude Legault le 16 août.

« C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous lançons cette première édition sous le nom du Festival Juste pour rire Québec, une grande étape dans la relance d’une institution culturelle québécoise et canadienne qui nous tient à cœur. En reprenant le flambeau à Québec, nous unissons l’héritage de ComediHa! et la puissance de la marque Juste pour rire pour continuer à faire rire le monde… en commençant ici, chez nous. Les artistes répondent présents. Les partenaires aussi. Et j’ai le pressentiment que le public ne voudra surtout pas manquer ce grand rendez-vous », indique Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire / Just For Laughs.

Tous ces spectacles auront lieu à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

La programmation complète et les billets sont disponibles sur le site hahaha.com.