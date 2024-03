Christine Morency émet une déception à propos du Gala les Olivier

Nous avons eu l'occasion de croiser ce dimanche, au 25e Gala les Olivier, la formidable Christine Morency, qui défilait sur le tapis rouge au bras de sa fière maman. L'humoriste était en nomination dans deux catégories pendant la soirée, le meilleur vendeur et l'Olivier de l'année, toutes deux déterminées par le public.

Nous avons demandé à Christine Morency s'il avait été difficile pour elle de se faire nommer par le public, mais pas par ses pairs. Sa réponse ne pouvait être plus claire.

Je trouve ça vraiment triste en fait...

« Ça m'a vraiment fait mal quand les nominations sont sorties. Après ça, je me rappelle que c'est un comité de huit personnes qui décident de ce qui a été drôle cette année. »

Elle ajoute toutefois : « Je n'en veux pas du tout à ceux qui sont en nomination cette année. Je trouve que c'est une belle vitrine, c'est l'fun, tant mieux pour eux et peu importe qui gagne, je vais être contente. Ça reste un trophée, ça ne change rien au monde qui sont dans mes salles et qui me disent qu'ils m'aiment quand on se croise au Costco! »

On aime la franchise et l'authenticité de cette femme, qui se sont d'ailleurs reflétées dans son choix de tenue pour le gala, qu'elle nous expliquait ici.

Rappelons que l'Olivier de l'année a été remis à Mathieu Dufour. Voyez une entrevue vidéo avec le grand gagnant ici.

Par ailleurs, le spectacle meilleur vendeur a été donné à Sam Breton, pour son one-man-show Au pic pis à pelle. Celui-ci était absent, en raison des ennuis de santé qu'on lui connaît.

Christine Morency poursuit sa tournée Grâce partout au Québec. Vous pouvez lire notre critique du spectacle ici.

On la retrouve aussi, tous les midis de la semaine, dans Complètement midi à Rouge FM, aux côtés de son éternel complice, Pierre Hébert.