Mathieu Dufour se confie sur son syndrome de l'imposteur (vidéo)

C'est lors d'une présentation bien loufoque de Stéphane Rousseau que le nom de Mathieu Dufour s'est fait entendre au micro de Radio-Canada hier soir, pendant le 25e Gala Les Olivier. Dans un tourbillon d'émotions, Math Duff recevait l'honorable Olivier de l'année de cette édition anniversaire et il peinait à y croire, même en empoignant la lourde statuette.

Dans la vidéo d'entête, visionnez la réaction de l'humoriste, qui s'est confié à nous dans les minutes suivant son couronnement. Il aborde, entre autres, son syndrome d'imposteur face au métier et ses pratiques différentes.

En entrevue, il revient également sur sa courte pause des médias sociaux, qu'il avait pris ces derniers temps. Pour ce dernier qui dit se nourrir fortement de la validation du public, ce n'est peut-être pas chose simple de quitter la sphère numérique, ne serait-ce que quelques temps.

« J'avais besoin de partir en vacances. Mais j'avais vraiment hâte [de recommencer]. Peut-être que je ferais un mois de pause par année, ça fait vraiment du bien. Je le conseille à tout le monde, tassez votre téléphone cellulaire des fois! »

Mathieu a aussi tenu pour la première fois un rôle dans une fiction, Splendeur et Influence, qui verra le jour dans les semaines à venir.

« C'est full excitant, j'ai hâte de voir ça! C'est un personnage qui n'est pas extrêmement loin de moi. Je ne joue pas un grand truand russe. Mais c'est une parodie de téléréalité, alors faut s'imaginer des candidats là-dedans. Je suis content, ça a été un gros projet, des textes de Marc Brunet, j'ai joué là-dessus avec Anne Dorval, Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques, Yannick de Martino...Tout ça était surréel, un peu comme ce que je vis en ce moment. Je l'ai fait, j'ai été tellement bien reçu par cette équipe-là et là, il ne reste qu'à voir le résultat. »

« C'est drôle! Ça m'a donné envie de jouer. Ça m'a donné envie d'écrire. J'ai des idées qui me trottent dans la tête. Je trouve ça le fun parce que depuis le début de ma carrière je fais beaucoup de projets rapides, c'est des stunts. Je continue d'en faire, mais je trouve ça le fun de faire des projets qui durent plus longtemps. »

Des rêves en humour? Math Duff en a déjà réalisé des inatteignables, alors il n'ose même pas se projeter dans l'avenir. Il se laisse guider.

« En 5 ans, j'ai fait un centre Bell, j'ai fait un show sur Netflix, et je ne pensais jamais que ça allait arriver aussi vite. Je savais que ça allait arriver, parce que j'y crois et que c'est tout ce que je veux faire, alors je sais que je vais mettre les efforts pour y arriver. Pour la suite, la vie est tellement surprenante. » On lui souhaite de continuer de nous faire rire encore longtemps!