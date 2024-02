Urban Angel

Victor Torres est un ancien délinquant qui a fait de la prison. Par sa force de caractère, il est sorti de ce milieu et est devenu as reporter pour un quotidien montréalais. Il se sert du pouvoir des médias pour combattre la corruption, le crime, le racisme et la pauvreté, ce qui ne va pas sans problèmes. Il a à faire face à des choix moraux: ses propres intérêts ou son désir de justice, sa nouvelle vie – dans laquelle sa compagne Christina a un rôle important – ou son ancienne – son amité avec Marrone qui poursuit ses activités criminelles. À chaque épisode, ce redresseur de torts relève de nouveaux défis.