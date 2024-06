La série s’intéresse à cinq duos mères-filles qui s’engagent à réparer leurs relations brisées dans cette expérience humaine, encadrée par Marie-Claude Barette et par une psychologue d’expérience. Les femmes participeront à des séances individuelles et de groupe révélatrices et à des activités visant à mettre leurs différends et leurs similitudes en lumière afin d’avancer positivement dans une meilleure relation.