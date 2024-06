Marie-Claude Barrette se retrouve enfin un nouveau mandat télé

Quel bonheur d'apprendre, ce lundi, que Canal Vie a eu la bonne idée de s'allier avec Marie-Claude Barrette pour une nouvelle émission.

Depuis la fin houleuse de son talk-show matinal à TVA, Marie-Claude Barrette n'avait pas eu d'autre mandat télé et se concentrait plutôt sur son formidable balado Ouvre ton jeu, où elle fait la preuve jour après jour de ses aptitudes formidables à la discussion et à la confidence.

Son nouveau projet s'intitule Telle mère, telle fille, et sera présenté sur Canal Vie en 2025.

Telle mère, telle fille, c'est l'adaptation québécoise de Like Mother, Like Daughter? Les tournages débuteront cet automne, à la suite d'une entente négociée avec Banijay Rights, la division de distribution mondiale de Banijay Entertainment. Il s'agit d'ailleurs de la première adaptation de la série en dehors des États-Unis.

La série s’intéresse à cinq duos mères-filles qui s’engagent à réparer leurs relations brisées dans cette expérience humaine, encadrée par Marie-Claude Barette et par une psychologue d’expérience. Les femmes participeront à des séances individuelles et de groupe révélatrices et à des activités visant à mettre leurs différends et leurs similitudes en lumière afin d’avancer positivement dans une meilleure relation.

« Marie-Claude Barrette a ce talent de mettre les gens en confiance et l’expérience pour aborder des sujets délicats. Son parcours professionnel et sa grande empathie font de Marie-Claude la personne toute désignée pour animer cette nouvelle série réparatrice créée spécialement pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de Canal vie », a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média.

« Je suis très heureuse qu’on mette de l’avant les relations mères-filles. Il s'agit d’une relation complexe qui mérite que l’on s’y attarde. Elle est souvent difficile, parfois toxique, et elle peut même se briser », souligne Marie-Claude Barrette. « Dans le cadre de l'émission, nous souhaitons outiller les mères et les filles à communiquer davantage afin de mieux naviguer à travers les enjeux rencontrés, pour que l’harmonie s’installe au fil du temps et qu’elles en sortent confiantes pour la suite. »

La première saison, réalisée par Jean-Philippe Pariseau et produite par Trio Orange en collaboration avec Bell Média, comprendra 10 épisodes de 30 minutes