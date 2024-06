Marie-Claude Barrette de retour à la télé : « C'est vraiment un cadeau! »

C'est avec bonheur qu'on accueillait, lundi, la nouvelle du retour de Marie-Claude Barrette à l'animation d'une émission télé. Depuis la fin houleuse de son talk-show éponyme à TVA, l'animatrice chevronnée se consacrait à son balado Ouvre ton jeu, de même qu'au lancement de sa propre plateforme, le Marie-Club.

Voilà qu'elle sera à la barre de l'émission Telle mère, telle fille, une adaptation d'un format américain qui sera proposée sur les ondes de Canal Vie (les détails à ce sujet sont ici). Nous la croisions lundi soir, au bras de son conjoint Mario Dumont, sur le tapis rouge de la première médiatique du documentaire JE SUIS : CÉLINE DION. Nous en avons profité pour aborder avec elle ce nouveau mandat télé réjouissant.

« C'est la productrice, Marie-Claude Brunelle de Trio orange, qui m'a appelée en me disant "écoute, on aurait quelque chose à te proposer. Dans le format américain, il n'y a pas d'animatrice, ce n'est que deux psychologues, mais on aimerait que dans le format québécois de Like Mother, Like Daugther, tu sois celle qui anime la série avec une psychologue". Ce sont des relations mère-fille, j'ai fait "attends une minute", ils m'ont envoyé des épisodes et OK c'est oui! »

Elle poursuit : « Je trouve ça extraordinaire de parler de cette relation-là, si fragile, si difficile, mais si extraordinaire et nécessaire, pour arriver à un équilibre dans une vie, ayant moi-même connu une relation qui a demandé de prendre du recul et des réflexions sur la relation mère-fille, avec ma mère. Moi, je veux faire des projets qui m'apportent quelque chose, mais qui apportent quelque chose aux gens surtout. »

La production est d'ailleurs à la recherche de participantes, comme l'animatrice nous l'explique : « Là, on cherche cinq duos mère-fille, qui ont des enjeux particuliers. On va vivre avec eux pendant trois semaines. Avec une psychologie et d'autres professionnels, pour arriver à les outiller, à trouver des réponses. »

Je pense que ça va résonner chez les femmes qui vont regarder cette série-là.

Elle nous explique en outre chercher autant des duos trop fusionnels que des duos discordants prêts à travailler sur leur relation.

« Moi, je vais être l'amie des mères et des filles. Je veux les entendre, les comprendre. Je veux qu'elles viennent me voir quand ça ne va pas, je veux être la personne de confiance, la confidente », ajoute-t-elle.

C'est vraiment un cadeau de faire ça!

« Je suis très très heureuse dans ce format. Il y a d'autres choses que j'aurais pu faire, mais je ne voulais pas faire de la télé pour faire de la télé. Je n'ai jamais voulu ça. Là, ça donne un sens. Donc, je suis à 100 % là », conclut-elle, heureuse.

Les duos de femmes mères-filles qui souhaitent s’inscrire peuvent maintenant le faire juste ici.