Mon meilleur ennemi

Geneviève, Franny et Michel mènent des vies fort différentes mais ils sont liés à la vie à la mort. Leur amitié, c'est leur radeau, leur bouée de sauvetage, leur refuge, leur famille, au coeur d'une société en mutation où les familles reconstituées deviennent la norme. Dans la mi-trentaine, ils n'ont pas d'enfants mais s'occupent des enfants des autres. Comme nous tous, ils tentent d'aimer dans un monde où tout va très vite, où les valeurs personnelles sont constamment confrontées aux changements sociaux. Geneviève, déchirée entre l'appel de la passion et celui de la raison, quittera Pierre pour Martin. Franny renouera avec son amant marié, Fred, et Michel connaîtra le succès sur les planches. L'été de leurs 15 ans, ce fameux été 1979 où ils se sont rencontrés au camp Nippissing, refera surface de manière impromptue.