Sarah Beaulieu est ministre de l’Éducation jusqu’à ce qu’un scandale retentissant ne la fasse brutalement tomber de son piédestal et ne ravage sa vie professionnelle et personnelle. Se produit alors l’impensable: pour tenter de redorer son image, elle devient coanimatrice d’une émission de radio avec son plus grand détracteur, Christian Lamontagne! Au gré de leurs débats enflammés, une attirance mutuelle se développe. Cela vient déjouer leurs plans de vie et de carrière.