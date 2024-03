Les tisserands du pouvoir : La révolte

Le vieux Jean-Baptiste Lambert évoque ses souvenirs de jeunesse alors qu'il soutient un siège policier dans les usines désaffectées de Jacques Roussel. Celui-ci, héritier d'une riche dynastie de tisserands français, avait émigré en Nouvelle-Angleterre au début du siècle pour y diriger leur filiale locale. À la même époque, le père de Jean-Baptiste, Valmore, et sa famille quittaient leur ferme afin de trouver une vie meilleure dans les usines de textile américaines. Les destins des deux familles se croisent - la soeur de Valmore, Madeleine, sera la seconde épouse de Roussel - et engendrent des conflits violents. Les Canadiens français, durement traités à l'usine, sont en butte au racisme et au mépris des bigots américains. Ils doivent en outre lutter contre leurs patrons français et contre l'évêque irlandais qui veut imposer l'anglais dans les écoles paroissiales.