L'Agent fait le bonheur

À Charlesville, petite municipalité fictive de la banlieue de Montréal, la police tente de faire son devoir le mieux possible en dépit de notables qui ne lui facilitent pas la tâche. Le chef de police, Alfred Lamothe, et son personnel masculin et féminin doivent composer avec la directrice du journal local (une commère notoire), un avocat réputé qui les méprise, et le maire de la ville, dévoué à ses concitoyens pourvu qu'ils partagent ses idées.