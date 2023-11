Expédition blizzard suit pendant huit jours huit personnes de tous les horizons qui mettent leur quotidien de côté pour participer à un parcours de survie dans l'un des endroits les plus froids et les plus hostiles du monde : le lac Winnipeg. Accompagnés par Mathieu Hébert, spécialiste en survie, les participants feront face à des défis de taille comme le froid, la faim, la fatigue, la neige abondante, la visibilité nulle et l'endurance poussée à la limite de l'hypothermie, mais ils seront surtout confrontés à leurs démons intérieurs...