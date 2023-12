La téléréalité fonctionne très bien au Québec et il y en a vraiment pour tous les goûts.

Vu le succès des émissions de survie comme Alone, dans laquelle on suit des gens isolés et livrés à eux-mêmes dans la nature sauvage, ou même Survivor, Manito Média a développé une nouvelle production originale pour contenter le public québécois amateur de sensations fortes.

Dans Expédition Blizzard, huit personnes de tous les horizons sont invitées à suivre un parcours hasardeux dans l’un des endroits les plus froids et les plus hostiles du monde : le lac Winnipeg (au Manitoba). Accompagnés par un spécialiste en survie, les participants affronteront la glace, la fatigue, la neige abondante et une visibilité presque nulle.

Dans le premier épisode, on constate que la téléréalité propose certaines similitudes avec Le lot du diable, en raison de ses références historiques. L'émission a également des visées éducatives. Par exemple, une femme anichinabée viendra parler avec les participants de son territoire, celui qu'ils sillonnent pendant leur aventure.

Comme il n'y a aucun prix à gagner au bout du compte, c'est uniquement le besoin de dépassement qui motive les candidats à participer à cette expédition.

Les huit candidats proviennent de milieux différents et ont des âges variés. Leurs façons de réagir aux situations sont donc multiples. Le climat hostile dans lequel ils sont plongés les poussera jusque dans leurs derniers retranchements. On s'imagine bien que ce groupe (qui ne subira aucune élimination au fil de la saison) tissera des liens serrés. Le public risque aussi de s'attacher à ces courageux aventuriers qui n'ont pas froid aux yeux... (OK, peut-être un peu).

Ne manquez pas le premier épisode d'Expédition Blizzard le mercredi 6 décembre à 21 h sur les ondes d'Évasion.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

