Deuxième chance

Monic Néron et Marina Orsini, solidement appuyées par une équipe de recherche dévouée, permettront à des gens du public de venir à terme d’une expérience de vie bouleversante ou inachevée en retrouvant une personne qui a été marquante dans leur vie. Les téléspectateurs découvriront au fil des recherches les conséquences psychologiques et humaines que les événements ont entraînées et partageront avec les participants la vive émotion liée à des retrouvailles, à une demande de pardon ou encore à un remerciement espérés après des décennies d’attente parfois lourde à porter.