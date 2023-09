Christine Morency est à la barre de Corde raide! Chaque semaine, trois humoristes proposent un numéro sur un sujet qui fait réagir et qui doit tenir compte des susceptibilités potentielles du public. Après chacune des performances, un échange a lieu entre l’humoriste et un panel composé de trois personnes touchées de près par le sujet abordé. Qu’ont-ils préféré du numéro ? Qu’ont-ils trouvé plus grinçant ? Seraient-ils allés plus loin ? Au terme de l’émission, le panel se prononcera sur leur approche préférée.