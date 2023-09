Toujours avec le sourire dans la voix, l’animateur Dave Ouellet sillonne la province avec le défi de faire parler les résultats de sondages du livre Le Code Québec, signé par Jean-Marc Léger. Les Québécoises sont-elles toutes des « germaines »? Sommes-nous aussi verts qu’on le prétend? Accompagnés d’experts et de personnalités publiques, Dave et Jean-Marc dressent un portrait du Québec qui surprend, mais qui nous offre une meilleure compréhension de nos particularités pour favoriser une plus grande ouverture à l’autre.