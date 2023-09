Chez Marie-Mai

Désireuse de consommer différemment et de faire des choses qu’elle n’a jamais faites pour se bâtir un « chez soi » qui lui ressemble, Marie-Mai invite les téléspectateurs à découvrir les rénovations de sa nouvelle maison. Dans cette série réno-déco et d’introspection, la caméra la suit à chaque étape de ce qu’elle souhaite aménager selon ses goûts. Peu à peu, elle réfléchit et s’ouvre sur de nouvelles façons d’aborder la notion de vie de famille et son futur cocon se dévoile. Pour réaliser un style de vie bien à elle, le designer Erik Maillé vient lui prêter main-forte.