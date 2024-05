La comédienne Alice Morel-Michaud lance un balado-documentaire sur un sujet sensible

Ceux qui ont suivi l'évolution de la carrière de la comédienne et créatrice de contenu Alice Morel-Michaud savent qu'elle sait utiliser ses plateformes pour s'exprimer librement face aux enjeux d’actualité qui lui tiennent à cœur.

Dans son nouveau projet audio, Miroir Miroir, celle que le public a pu voir dans L'heure bleue, Lou et Sophie et Ruptures entre autres, s'intéresse aux méandres de l’image corporelle chez les jeunes. À travers un balado-documentaire de six épisodes disponible sur la plateforme Ohdio, la comédienne convie le public à une exploration sincère et audacieuse des défis et des pressions auxquels sont confrontés les adolescents d'aujourd'hui.

Pour découvrir l'entièreté des épisodes, il suffit de cliquer ici.

Forte de son expérience devant les caméras depuis sa petite enfance, l'animatrice du projet aborde des thèmes brûlants tels que les standards de beauté, les tendances alimentaires, la culture du gym, les embellissements corporels et la sexualité. Son approche authentique et sans filtre la conduit à rencontrer une variété de personnes : des jeunes en quête d'eux-mêmes, des spécialistes, mais aussi des amis et des personnalités publiques.

Parmi les invités, nous pouvons y entendre des témoignages de l'humoriste Tommy Néron, les comédiens Anthony Therrien et Karl-Antoine Suprice, la créatrice de contenu Lysandre Nadeau et la sexologue Anne-Marie Ménard.

Chaque épisode, d'une durée de 23 à 27 minutes chacun, aborde un angle nouveau : de la pression pour correspondre aux normes de beauté à l'exploration de la relation entre l'alimentation et la santé mentale, en passant par la quête obsessionnelle de la perfection physique. Ils offrent des perspectives riches et nuancées, mais toujours, sans jugement et sans prétention. Chapeau!

Dans un monde obsédé par l'apparence, où les médias sociaux contribuent à façonner de manière omniprésente les normes de beauté et de réussite, le projet vise à informer, mais surtout à encourager la réflexion collective sur les normes bien irréalistes imposées par la société. En normalisant les discussions sur l'image corporelle et en célébrant la diversité, Alice Morel-Michaud aspire à créer un espace d'acceptation et d'inclusion où chacun peut trouver sa place, en dépit du reflet dans le miroir (ou de la caméra avant de nos téléphones intelligents). On applaudit cette initiative de donner une voix à une génération souvent mal comprise, tout en offrant des pistes de réflexion et d'action pour un monde plus empathique et bienveillant!