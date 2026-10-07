Des looks mémorables et un tapis rouge ensorcelé pour la première du film Hantée

C'est mardi le 6 octobre qu'avait lieu à Montréal la grande première du film fantastique Hantée, signé India Desjardins et réalisé par Rafaël Ouellet. Pour l'occasion, le tapis rouge « ensorcelé » a été foulé par des comédiennes et comédiens fort appréciés des Québécois, à commencer par ceux qui figurent au générique du long métrage. Jade Brind'Amour, celle qui tient le rôle principal, une jeune fille tourmentée du nom de Mathilde, était toute en beauté dans sa jolie robe blanche parsemée de dentelles noires que vous pouvez voir ci-bas. La jeune comédienne nous a d'ailleurs confié avoir été impressionnée de jouer aux côtés d'une aussi grosse brochette d'acteurs de talent. « Je suis vraiment choyée. Ça m'a un petit peu intimidée au départ, mais finalement, tout le monde était comme super chaleureux, accueillant, avec douceur. Puis ça m'a tout de suite fait sentir à ma place. »

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Fidèle à son habitude, la comédienne Evelyne Brochu était absolument ravissante dans sa robe asymétrique beige, aux côtés de son partenaire de jeu François Létourneau, tout à fait charmant dans son complet bleu profond. « Moi j'étais super content de jouer avec Évelyne. Ça fait partie des raisons qui m'ont motivé à jouer dans le film. » « C'est mon coup de coeur de l'année dernière », a tout de suite renchéri la comédienne. Voyez ceux qui incarnent les parents de Mathilde ci-bas.

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Nous avons également beaucoup apprécié le look de Virginie Fortin, celle qui joue Isabeau, la fantôme amnésique qui hante l'Auberge en devenir. Celle-ci a opté pour la jupe courte, la botte noire au genou et le ruban à motifs léopard dans les cheveux.

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Et que dire de Katherine Levac, qui incarne une chasseuse de fantômes, époustouflante dans sa tenue ornée de fourrure noire, au col et à l'extrémité des manches!

Parmi celles et ceux qui nous ont fait craquer sur le tapis rouge : les enfants du comédien Guillaume Cyr, la petite Emma Lamontagne qu'on a vue notamment dans la comédie musicale « Les Misérables » cet été et Margot, la fille de 6 ans du réalisateur Rafaël Ouellet. La petite nous a confié avoir adoré le film qu'elle avait déjà vu trois fois avant la première médiatique. Ce qui n'a pas été la seule confidence de la soirée d'ailleurs pour le père et sa fille. « Hey Margot, tu m'as aidé à choisir la couleur de quelque chose dans le film, de quoi donc? – La peinture? Bleue? – Qu'est-ce qu'elle fait dans le film la peinture? – Elle éclabousse les travailleurs! » Par les travailleurs, elle veut dire Claude Legault et ses acolytes, des travailleurs de la construction. Tout simplement a-do-ra-ble! Voyez ici son joli minois, accompagné de ses parents. Voyez toutes les photos du tapis rouge au bas de l'article.