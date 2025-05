Des looks audacieux pour les deux vedettes de Deux femmes en or sur le tapis rouge

Jeudi soir avait lieu la première du film Deux femmes en or, à la salle Maisonneuve de la Place-des-Arts.

Karine Gonthier-Hyndman et Laurence Leboeuf jouent les rôles principaux de cette production très attendue.

Elles incarnent Violette et Florence, deux femmes habitées par un sentiment d'échec malgré leur carrière florissante et leur famille heureuse. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c’était de se rebeller contre notre rigide société de performance?

Les deux actrices portaient toutes deux des styles audacieux sur le tapis rouge, l'une dans une robe diaphane, l'autre dans un veston surdimensionné. Elles incarnaient parfaitement ces femmes modernes au désir bouillant de s'émanciper qu'elles personnifient dans la nouvelle version de Deux femmes en or.

Voyez-les ci-dessous en compagnie de la réalisatrice Chloé Robichaud. D'ailleurs, cette dernière était aussi magnifique en compagnie de sa conjointe Katherine Levac. Voyez une photo du couple dans la galerie complète au bas de l'article.

En plus des vedettes du film, plusieurs personnalités québécoises ont foulé ce tapis rouge, dont Claude Bégin et Lysandre Nadeau, les amis Laurence Nerbonne et Guillaume Lambert, Mani Soleymanlou et Sophie Cadieux ainsi que Martin Matte, qui arborait un nouveau look. Voyez pourquoi ici.

Deux femmes en or prend l'affiche au Québec le 30 mai prochain.