Martin Matte a changé de look : voici pourquoi

Martin Matte a récemment débuté le tournage de sa nouvelle série Vitrerie Joyal, inspirée de la vie de son père.

La comédie dramatique plongera le spectateur au coeur du Québec des années 90, période charnière où la province oscillait entre tradition et modernité.

En plus d'avoir écrit la série, Martin incarnera le protagoniste, André Joyal, un entrepreneur québécois de première génération, parti de rien pour bâtir une entreprise prospère.

Pour bien entrer dans la peau de son personnage, Martin s'est fait pousser les cheveux. Ainsi, il arbore désormais la couronne poivre et sel.

Jeudi soir sur le tapis rouge de Deux femmes en or, il portait une casquette, mais on pouvait apercevoir le changement sur ses tempes. On remarquait aussi qu'il avait coupé sa barbe.

Précisons qu'il était à la Place-des-Arts jeudi pour supporter son amoureuse, Laurence Leboeuf, qui tient l'un des rôles principaux du film. Deux femmes en or prendra l'affiche partout au Québec le 30 mai.

La série originale Vitrerie Joyal sera présentée sur Prime Video en 2026.