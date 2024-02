Alors que les candidats de téléréalité se tiennent généralement loin les réseaux sociaux, trop souvent abattus par les commentaires disgracieux à leur endroit, Yvon de MasterChef Québec a opté pour l'inverse. En effet, le cuisinier amateur répond directement aux téléspectateurs qui formulent des remarques - positives ou négatives - à son égard.

À la suite du départ d'Alysan, que les téléspectateurs aimaient beaucoup, Yvon a reçu quelques éclaboussures sur les réseaux sociaux. Fidèle à lui-même, il s'est adressé directement aux gens.

Un internaute écrit par exemple : « Le départ de Alysan, une joueuse fort sympathique et qui a tout pour réussir en pub gastronomique et qui avait tout pour aller plus loin que Yvon, selon moi, m’a vraiment surpris ». Yvon répond simplement : « Vous avez tout à fait raison! ».

Son réflexe de répliquer aux internautes n'est peut-être pas bête du tout puisque ceux-ci réalisent vite que la personne concernée n'est peut-être pas bien loin derrière l'écran. Ainsi, le même internaute réplique à Yvon : « Merci et sachez que j’ai rien contre vous, car vous aussi vous êtes sympathique et avez du talent en cuisine ». La discussion ne s'arrête pas là. Le cuisinier de MasterChef termine en soulignant : « Vous avez droit à vos commentaires et soyez très à l'aise de le dire. Si nous sommes à MasterChef, c’est que nous sommes capables d’en prendre. Bonne soirée! Et, exprimez-vous selon votre "feeling". »

Yvon a aussi répondu à une dame qui écrivait : « Alysan a fait une erreur!!! À mon avis, j'aurais pris en compte ces performances passées supérieures à Yvon... mon avis ». À elle aussi, il lui a dit : « Vous avez raison ». Et, encore une fois, celle-ci s'est adoucie en voyant le nom du cuisinier apparaître dans le fil de discussion : « J'admire tous ceux qui se présentent et tous ont un énorme talent!!!! Sans rancune pour mon avis ».

Il a renchéri en disant : « [...] vous avez autant de jugements que certains juges! Mais ceci est une blague, la différence c’est que les juges peuvent goûter les plats et malheureusement pas vous. Mais il y a des fois que l’intuition peut dépasser le simple goût. Finalement, tout monde est heureux tant qu’il reste dans la course. J’espère sincèrement que vous allez continuer de regarder l’émission et continuer à donner votre opinion. P.S. Oui, Alysan était vraiment supérieure à moi. »

Ce ne sont certainement pas tous les candidats qui possèdent la carapace et la bonhomie d'un Yvon, mais celui-ci pourrait certainement aider à faire augmenter la bienveillance sur les réseaux sociaux.

Yvon ose même une petite blague alors qu'une dame demande ce que la production fait des restes de nourriture à MasterChef Québec. « Je ne peux vous répondre, mais moi je pense que Martin et Stefano trouvent les plats tellement bons qu’ils les mangent en cachette derrière le décor. C’est mon hypothèse. Mais j’ai entendu dire qu’ils les envoient à la maison du Père. » Pour les curieux, la vraie réponse ici. 😉

Rappelons qu'Alysan a elle aussi écrit aux téléspectateurs à la suite de sa défaite en demandant le respect pour ses consoeurs et confrères. Voyez son message ici.