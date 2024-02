Des candidats se font écorcher suite au départ d'Alysan à Masterchef : Elle prend leur défense

Jeudi, Alysan a dû rendre son tablier à Masterchef Québec. Son erreur fatale? Elle a mis de la crème et du beurre dans une soupe Minestrone.

Les téléspectateurs ont exprimé leur déception de voir la jeune cuistot quitter la cuisine de Masterchef. Le public aurait espéré que les juges lui pardonnent cette erreur puisque son parcours, jusque-là, avait été irréprochable. Mais, admettons-le, cela n'aurait pas été juste à l’égard des autres concurrents, qui s'attendent à être jugés pour le plat qu'ils servent lors du défi d'élimination et non pour l'ensemble de l'oeuvre. Ce sont les règles du jeu.

Malheureusement, certains candidats ont fait les frais de cette décision des juges, principalement Yvon.

« Tellement pas d’accord avec la décision des juges. Clairement Alysan a beaucoup plus de talent et de futur dans ce métier que Yvon. »

« Alyson a peut-être fait l'erreur de mettre de la crème mais Yvon qui a mis tout un bloc de fromage, lui ça passé 😠😠😠 »

Dans un tendre message, que vous pouvez lire au bas de l'article, Alysan exprime sa reconnaissance pour cette belle aventure aux personnes impliquées dans le processus. Elle s'adresse aussi au public afin de contrôler la haine :

« Pour vous les téléspectateurs, il y a plusieurs moments qui sont condensés en temps limité, mais MasterChef c’est remplis de rires, de beaux moments entre candidats, des dîners/des soupers ensemble, mais c’est aussi beaucoup d’heures de travail, c’est, pour certains, jongler entre la vie familiale, les tournages et le travail. Des journées longues qui peuvent être difficiles sur le moral et émotionnellement, alors soyez indulgents et doux avec mes amis qui poursuivent la compétition, ils sont excellents ❤️ »

