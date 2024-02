Yvon de Masterchef Québec : « J'ai l'impression qu'ils s'acharnaient sur moi »

Après avoir survécu in extremis à deux défis d'élimination, Yvon a finalement quitté la compétition de Masterchef Québec jeudi soir.

Le gestionnaire a trouvé très difficile de conjuguer travail et tournage. « Je travaillais la fin de semaine et même pendant les périodes de pause, lors du tournage, j'appelais des clients ou je regardais mes courriels. J'ai perdu 7 livres pendant l'aventure, qui a duré six semaines dans mon cas. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de jogging et j'avais arrêté à cette période-là parce que c'était trop. »

Le chef amateur indique qu'en regardant les émissions, il a eu l'impression de ne pas être le préféré des juges. « J'ai l'impression qu'ils s'acharnaient sur moi », nous dit-il. « Mais, c'est peut-être juste ma perception à moi. Je trouvais qu'ils étaient plus durs avec moi qu'avec les autres. Je n'avais pas cette perception-là quand j'ai fait le tournage, mais quand j'ai regardé les émissions, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit : "ouais, il s'acharne un peu sur moi". »

Il a par contre été touché par les mots qu'ils ont eus envers lui lors de son départ. « Ils m'ont fait de beaux compliments », dit-il.

Rappelons que Martin Picard et Stefano Faita ont notamment dit ceci à Yvon : « Depuis le début, tu as été du gâteau pour nous autres. Tu n'as jamais arrêté de nous étonner et de nous surprendre. »

Yvon nous confie également que parmi les choses que nous n'avons pas vues à l'écran, il y a un commentaire de Martin Picard lors de son audition qui l'a un peu égratigné. « Pendant le premier défi, pour aller chercher le tablier blanc, on ne l'a pas vu à la télévision, mais il m'a dit : "Yvon, il va falloir que tu lâches ton arrogance". Il trouvait que j'étais arrogant, mais je ne suis pas arrogant dans la vie, vraiment pas. Je suis quelqu'un de confiant et de pince-sans-rire, mais pas arrogant. Il n'avait pas saisi le personnage, à ce moment-là. »

Yvon est loin d'être une personne qui se laisse marcher sur les pieds. Il l'a bien prouvé en répondant personnellement à plusieurs commentaires sur la page Facebook de l'émission. « Toute ma vie j'ai affronté les gens, donc si quelqu'un parle en mal contre moi, c'est sur que je vais l'affronter et mettre les pendules à l'heure. C'est encore plus vrai si c'est blessant. Je ne laisserai pas des gens me blesser sur les réseaux sociaux. Je vais toujours me défendre. Mais, je n'emploierais pas les mêmes mots que la personne qui me vise. Je vais rester poli avec celle qui est en train de m'attaquer pour qu'elle se rendre compte qu'elle attaque un être humain. Il faut comprendre que ces gens-là vont, souvent, écrire sous le coup de l'émotion et après, ils vont regretter. » Voyez quelques exemples de ses réponses ici.

« Hier, il y a une madame, super contente, qui applaudit et dit : "Enfin, Yvon est parti!". J'ai répondu : "Si ça a réalisé un de vos rêves, je suis bien content pour vous" », nous dit-il.

Quel conseil donnerait-il à une personne qui désire participer à Masterchef Québec l'an prochain? « Qu'elle regarde les émissions de Masterchef », répond-il. « Je connaissais le nom, mais je n'avais jamais regardé les émissions. C'est important de comprendre le concept de Masterchef. Moi, je ne savais même pas ce qu'était la boîte mystère. Je me suis lancé dans l'aventure sans filet. »

On peut certainement dire qu'Yvon a été très divertissant au fil de ces six semaines. La grande famille Masterchef perd un précieux boute-en-train!