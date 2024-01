Y aura-t-il une élimination ce dimanche à Big Brother Célébrités? Nous avons la réponse

Suite au départ inattendu de Barbada dans Big Brother Célébrités, les téléspectateurs se sont demandés ce qui allait se passer ce dimanche. Allait-il y avoir une élimination comme prévu?

La réponse nous est donnée vendredi à travers une publication sur les réseaux sociaux. « Comme on le dit souvent, the show must go on, et Patrick doit mettre une autre célébrité sur le bloc aux côtés de Frédérique! 😱 », peut-on lire sur Facebook.

« Je m'attendais pas à ça! 😳 », écrit PL Cloutier sous la publication de Big Brother. Ce à quoi la production répond : « S’attendre à l’inattendu, right? 😅 »

Si nous avions à miser sur quelqu'un pour le ou la remplaçant.e., nous irions vers les joueurs qui ont choisi de dormir plutôt que de rester dans le walk-in pour négocier le « vol » des six jetons. Comme Barbada n'est plus dans l'équation, nous irions vers Mélanie ou Ève. Mais comme la mannequin fait partie de l'alliance des Zoolander avec Patrick Côté, le patron de la semaine, nous avons bien peur pour Mélanie, qui risque d'être la prochaine à quitter.

En fouillant sur les réseaux sociaux, on constate que beaucoup de fans ont la même théorie que nous, mais les téléspectateurs espèrent qu'Ève soit éliminée avant l'humoriste. Il faut dire que la mannequin a eu droit à moins de temps d'écran que les autres candidats. Voilà l'une des raisons pour laquelle elle est moins la favorite en ce début de saison. Celle-ci a quand même su placer ses pions correctement puisqu'elle fait partie des quelques rares individus au courant de l'existence du magasin et fait partie d'une alliance qui, selon toutes vraisemblances, pourrait lui sauver les fesses cette semaine.

Si l'hypothèse des téléspectateurs (et la nôtre) s'avère véridique, l'alliance momentanée « Tu dors, tu pars » aura eu un pouvoir déterminant dans le jeu. Précisons aussi que la trêve entre les deux alliances en puissance n'aura été que de très courte durée.

