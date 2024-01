Francois Lambert apporte son soutien à Barbada et raconte une anecdote inédite de son aventure à BBC

Jeudi soir, les téléspectateurs ont été sous le choc en regardant la quotidienne de Big Brother Célébrités.

À la fin de l'épisode, la drag queen Barbada a pris la porte, après avoir indiqué qu'elle n'en pouvait plus de se sentir rejetée au sein de ce microcosme.

Quelques heures plus tard, l'entrepreneur François Lambert, qui a fait partie de la première édition de la téléréalité a indiqué ceci sur X :

« Tous les joueurs qui ont fait #bbcelebrites peuvent comprendre le sentiment de Barbada et la raison de son départ. Quand je l'ai fait, à la 5e semaine, je m'étais couché en boule dans un coin du gym pour ne pas que les caméras me voient afin de pleurer ma vie tellement je n'étais pu capable. Mais #bbcelebrites reste un jeu super intéressant que j'aimerais bien revivre un jour.

Avec toi Barbada! »

Son ami Jean-Thomas Jobin a répondu en le taquinant : « Et quand je te cherchais dans maison et que je t'ai trouvé en position foetale dans le gym, pardonne-moi d'avoir été à la fois empathique, mais aussi quand même un peu crampé de trouver un dragon couché en semi-cuiller avec l'elliptique!

Solidaire mais moqueur!

😂❤️ »

Joël de Survivor Québec a aussi commenté la décision de Barbada. Lisez le tout ici.

Comme Barbada est toujours confinée dans sa chambre d'hôtel, son équipe a parlé en son nom et a écrit un message sur l'Instagram de la célébrité pour rassurer les téléspectateurs.

« Merci pour tous vos messages remplis de bienveillance. Un doux petit mot pour vous dire que Barbada va bien! Elle mange plein de bonbons tout en dansant dans sa chambre d'hôtel avec une brosse à cheveux comme micro. La bonne vieille Barbada telle qu'on la connaît! Elle retrouvera son chez-soi et le contrôle de ses réseaux sociaux d'ici quelques jours. Elle vous dit à bientôt! »

Pour le moment, nous ne savons pas ce qui adviendra de l'élimination de dimanche. Si on se fie aux autres éditions de Big Brother, il est fort possible que personne ne quitte la maison. On assisterait donc aux revers de la décision de Barbada, aux discussions, probablement émotives qui ont eu lieu dans la maison, puis au challenge du patron. À suivre!

Les gérants d'estrade recevront Barbada et lui poseront certainement toutes les questions qui vous brûlent les lèvres!

Big Brother Célébrités est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30. Les gérants d'estrade suit l'émission du dimanche, à 19 h30.