Yann Perreau parle de l'accueil qu'il a reçu à En direct de l'univers

Samedi, à En direct de l'univers, Yann Perreau a fait sa première apparition à la télé depuis le printemps 2020.

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur est revenu sur son expérience sur ce plateau et les réactions du public.

« C’est humblement et avec beaucoup de gratitude que je reçois cette belle vague d’amour », écrit-il sur Instagram.

On m’a accueilli avec de beaux grands sourires sincères, beaucoup de compassion et de bienveillance, ça m’a fait un bien fou.

« J’espère que tous et toutes ont ressenti ma reconnaissance… j’étais heureux comme un gamin dans un parc d’attractions »

Il ajoute : « Merci à tous.tes les artistes, musiciens.nes et techniciens.nes qui eux et elles aussi ont été enveloppants.tes et tendres avec moi durant les deux journées de répétitions. Je m’en souviendrai toute ma vie. Merci merci.

Surtout, oui, merci France Castel d’être le soleil que tu es. Tu es inspirante. On t’aime, tout l’monde t’aime! »

Rappelons que c'est à la demande de France Castel, appelée la « queen de la rédemption » par l'équipe d'En direct de l'univers, que le chanteur a participé à l'émission. « C'est quelqu'un que tu souhaitais revoir ici », indiquait l'animatrice en présentant Yann.

Celui-ci a interprété « Ailleurs » de Marjo au piano.

