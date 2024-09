Ce populaire commentateur sportif est le prochain invité à En direct de l'univers

Après un début de saison sur les chapeaux de roues, dans lequel France Castel a appris le jour même sa participation à l'émission, le nouvel épisode d'En direct de l'univers promet d'ores et déjà d'être mémorable! En effet, le prochain invité qui nous fera découvrir son univers musical est nul autre que Pierre Houde.

Ce dernier décrit avec passion et précision les matchs du Canadien de Montréal et les rencontres annuelles de la Formule 1 et ce, depuis de nombreuses années. À vrai dire, depuis 1993, Pierre oeuvre sur les ondes de RDS et comble les amateurs de sports. Son travail lui a d'ailleurs valu de nombreux prix, en plus d'une belle reconnaissance dans le milieu.

Ce samedi, un hommage en chansons lui sera alors servi et, bien que nous ne saurons qu'au moment de la diffusion les invités qui rendront vivant son monde musical, on peut certainement s'attendre à voir sa fille Michelle Houde débarquer sur le plateau. Et qui sait, France Beaudoin et son équipe auront peut-être préparé un petit clin d'oeil à son frère Paul Houde, décédé plus tôt cette année?

En outre, de proches collaborateurs de Pierre risquent également de se joindre à la fête, dont les analystes Patrick Carpentier et Marc Denis. Le réalisateur Louis Saia pourrait lui aussi faire une apparition ce samedi, alors qu'il a travaillé de concert avec le commentateur sportif sur Les Boys 3.

Enfin, on verrait bien certains joueurs du Canadien de Montréal d'hier et d'aujourd'hui montrer leur soutien à Pierre, que ce soit par une présence sur le plateau ou par l'entremise de salutations en visioconférence. Ce qui est certain, toutefois, c'est qu'avec cette sommité de la télé sportive, on peut donc s'attendre à de belles surprises!

La 16e saison d'En direct de l'univers se poursuit les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.