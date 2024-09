Yann Perreau surprend France Castel à En direct de l'univers

C'est ce soir que la 16e saison d'En direct de l'univers débutait et pour l'occasion, France Beaudoin et son équipe avaient préparé toute une surprise à l'invitée de la soirée, France Castel. Ignorant qu'un univers lui était spécialement dédié jusqu'à ce matin, l'animatrice et comédienne a ainsi accueilli avec grâce et élégance chaque moment se présentant à elle. De surprises en surprises, France était aux anges.

Peu de temps après l'éclatante ouverture de l'émission, un artiste que nous n'avions pas vu depuis plusieurs années a alors débarqué sur la scène pour surprendre la jeune octogénaire. Et pour cause, France Castel fut profondément émue en voyant l'auteur-compositeur-interprète Yann Perreau lui chanter « Ailleurs », un titre qui lui fait du bien dans les moments difficiles. Les yeux humides, France fut comblée de retrouver ce coup de coeur qu'elle voulait revoir chanter un jour. Avec la chorale en arrière-plan, ce fut très touchant!

Éclipsé des projecteurs depuis quelques années, il s'agit d'un retour pour l'homme de 48 ans, dont la carrière a été éclaboussée par un scandale en 2020. Sur les réseaux sociaux, le retour de Yann a été bien accueilli par les téléspectateurs, dont plusieurs ont joliment décrit la prestation.

D'ailleurs, l'épisode de la soirée a également été l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir le scénariste Luc Dionne sous un nouveau jour, lui qui a troqué sa plume le temps d'une chanson, afin d'offrir « Can't Take My Eyes Off You » à sa bonne amie.

Si ce premier épisode n'était que le préambule des festivités de la saison à venir, on peut assurément s'attendre à des moments mémorables au cours des prochaines semaines!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.