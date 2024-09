Vous verrez Serge Denoncourt sous un autre jour dans Quel talent!

C'est à compter de ce lundi que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront plonger dans la nouvelle compétition Quel talent!, présentée sur les ondes de Noovo, un concept adapté du format Got Talent! très populaire aux États-Unis et partout à travers le monde.

À l'animation, on retrouve Marie-Josée Gauvin, tandis que Marie-Mai, Anne Dorval, Rachid Badouri et Serge Denoncourt se retrouvent juges. La production s'est assurée, en ce sens, d'aller chercher différentes personnalités pour donner le meilleur spectacle possible.

Alors qu'on nous vendait Serge Denoncourt comme « le méchant de la gang », inspiré par son personnage médiatique populaire des dernières années, ses covedettes nous confirment que nous serons surpris d'y découvrir un autre homme.

L'animatrice Marie-Josée Gauvin nous disait en ce sens : « Il est beaucoup plus sensible que ce qu'on peut penser. Puis, c'est encore plus l'fun à le taquiner quand il est de ce côté-là. » Elle nous confirme en outre qu'on le verra pleurer « plusieurs fois » pendant la saison.

Des fois, il est le seul à être touché par quelque chose. C'est pour ces raisons qu'il y allait vraiment all-in.Tout le monde s'est fait prendre à ce jeu-là.

De son côté, Marie-Mai ne tarissait pas d'éloges pour son complice Serge Denoncourt, pour lequel elle avoue avoir eu un énorme coup de coeur.

Moi, c'est mon amour, Serge. J'ai découvert un amour qui ne veut pas mourir.

Elle nous dit : « Honnêtement, on avait tous une idée préconçue sur quel rôle il allait jouer et comment il allait être. Mais mon Dieu... Il aime ça le rôle du méchant, mais il a un cœur énorme, énorme, énorme, énorme. C'est quelqu'un qui est tellement... je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais tendre. Oui. Et authentique. Il dit les vraies choses. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi vrai que ça. »

Elle conclut ainsi : « J'ai vraiment vu beaucoup d'émotions dans ses yeux à travers toute la saison qu'on a tournée. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a un sens de l'humour. Je n'ai rien de croustillant à dire sur lui à part qu'il a un grand cœur. Tout ça, il n'aimera pas ça (rires). »

Ce sera à voir, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de Noovo. L'épisode de ce lundi est d'une durée de 60 minutes, tandis que les autres sont de 30 minutes.

Notons que dans le premier épisode, la sécurité interviendra sur le plateau.

Vous aurez aussi droit, dans ce premier épisode touffu, au premier Golden Buzzer de la saison. C'est à voir!