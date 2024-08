La sécurité intervient auprès de Serge Denoncourt sur le plateau de Quel talent!

Dans le cadre du lancement de la programmation 2024-2025 de Noovo, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'animatrice de l'adaptation québécoise Quel talent!, émission quotidienne qui réunira dans un même panel les juges Anne Dorval, Marie-Mai, Rachid Badouri et Serge Denoncourt.

L'animatrice en a profité pour nous raconter une anecdote plutôt surprenante, impliquant le juge Serge Denoncourt.

Celle-ci confirme d'abord s'être souvent amusée, pendant le tournage, des réactions des juges qui ne savaient pas ce qui les attendait, contrairement à elle. Sauf pour cette histoire :

« Tu sais, à un moment donné, je pensais que c'était un numéro d'humour. C'est vraiment ce qu'on m'avait dit. Puis le numéro est tombé à plat et je suis devenue mal, je me suis demandé " est-ce qu'il faut que j'aille sur la scène, qu'est-ce que je fais?" »

Elle poursuit : « Le gars a voulu frapper Serge Denoncourt. La sécurité a dû intervenir. »

En coulisses, je me disais : "Qu'est-ce que je dois faire?"

Évidemment, on peut croire que tout ceci n'était qu'un canular orchestré par le participant en question pour faire une forte impression sur les juges, mais il faudra être au rendez-vous pour savoir de quoi il en retourne réellement, puisque l'animatrice a tenu à garder l'omerta autour de cet événement.

Quand on lui demande de nous parler du travail de Serge Denoncourt dans ce concept, Marie-Josée Gauvin nous dit : « Il est beaucoup plus sensible que ce qu'on peut penser. Puis, c'est encore plus l'fun à le taquiner quand il est de ce côté-là. »

Elle nous confirme en outre qu'on verra le juge verser une larme à plus d'une reprise.

Concernant sa propre expérience, l'animatrice nous dit : « Ç'a été incroyable comme expérience! Ce que j'aime le plus de mon métier et que je fais depuis des années, c'est ça, c'est de faire rayonner les autres », avant d'ajouter « Sur place, sur le plateau de tournage, tout le monde a fait wow! Personne ne s'attendait à l'envergure de ça! »

L'émission Quel talent! sera présentée du lundi au jeudi à 19 h 30, dès le 9 septembre, sur les ondes de Noovo.

Les lundis : 10 épisodes | 60 minutes Du mardi au jeudi : 30 épisodes | 30 minutes

Animé par Marie-Josée Gauvin, Quel Talent! est le seul concours de talent qui n’impose pas de limite d’âge, de restriction de talent ou de frontière culturelle. Des artistes proposant des numéros variés, allant du grandiose à l’absurde, peuvent gagner le cœur d’une nation et celui des juges, qui ont tous une carte de route impressionnante : l’artiste aux multiples talents Marie-Mai, l’humoriste au sens de la répartie et de l’improvisation incontesté Rachid Badouri, le rigoureux metteur en scène au franc-parler Serge Denoncourt et l’authentique, spectaculaire et émouvante comédienne Anne Dorval.