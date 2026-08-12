Vous serez surpris d'apprendre que ce chanteur québécois n'a jamais eu son En direct de l'univers

Comme En direct de l'univers en est à sa 18e saison, on pourrait croire que tous les grands noms de la chanson québécoise ont eu la chance de vivre l'expérience unique que propose France Beaudoin et son équipe.

Pourtant, lors de son passage à Bonsoir bonsoir mardi soir, Luc De Larochellière a confié à Jean-Sébastien Girard qu'il n'avait jamais été invité à l'émission. Il avait chanté pour certaines personnes qui recevait ce précieux cadeau, mais n'a jamais eu cette fleur à son tour.

Sur le plateau, tant l'animateur que Patrice Michaud et Kim Lévesque-Lizotte étaient étonnés de cette révélation de l'interprète de « Sauvez mon âme ».

Michel Rivard, qui visitait aussi le studio du talk-show estival de Radio-Canada mardi, ne semble pas avoir eu droit à son En direct de l'univers lui non plus. Il a été kidnappé pour le spécial de fin d'année en 2021, mais n'a jamais été l'invité principal, ou s'il a été, cela fait très longtemps.

Un autre chanteur qui souhaite depuis longtemps recevoir l'appel de France Beaudoin, c'est Joël Denis. Il a plusieurs fois tenté une approche auprès de la production, mais sans succès.

Nous espérons de tout coeur que ces quatre artistes de la chanson soient bientôt célébrés sur le plateau du populaire variété!

Précisons que c'est en raison d'une surprise offerte à Luc De Larochellière, alors que Michel Rivard, Patrice Michaud et Katrine Sansregret sont venus interpréter l'un de ses succès à Bonsoir bonsoir pour souligner ses 40 ans de carrière, que le sujet « En direct de l'univers » a été amené.

L'émission de France Beaudoin reviendra en ondes dès le samedi 19 septembre à 19 h.