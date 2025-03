Vous raffolerez encore plus des Traîtres avec la 2e saison

Noovo se targue de diffuser « le jeu le plus incroyable qui se fait en ce moment en télévision » avec Les Traîtres et, vous savez quoi? Ils ont sans doute raison. Si la première saison avait marqué le coup et rassemblé nombre de curieux devant le petit écran, la deuxième saison consolidera assurément cette position, avec une distribution encore plus relevée et une animatrice, Karine Vanasse, qui semble s'amuser plus que jamais dans ce personnage redouté qu'est la maîtresse du manoir.

Pour s'assurer de nous en mettre plein la vue, la production a procédé à un recrutement haut en couleur qui dépasse toutes nos attentes et provoque les exclamations. Ainsi, l'on retrouve rassemblées dans le manoir des personnalités flamboyantes aux métiers tous plus incongrus les uns que les autres. Parmi les 22 candidats qui forment la cohorte 2025, on retrouve un mentaliste, un hypnologue, un chasseur de fantômes, un illusionniste, une avocate, un synergologue (qui décode le langage non verbal), un ancien de l'armée, une enquêtrice au fédéral et plus encore. Ils connaissent le jeu et mordent dans le défi à pleines dents. On y retrouve aussi une candidate vedette issue d'une autre téléréalité; Audrey qui avait joué les vilaines de main de maître dans la deuxième saison de Survivor Québec. Un couple s'immisce aussi dans l'aventure, pour notre plus grand plaisir. Les partenaires sauront-ils se déchiffrer correctement? Rien n'est moins sûr. Le résultat s'annonce assez addictif!

« La première année, il y avait quand même une convention à faire accepter », explique Karine Vanasse, en entrevue avec Showbizz.net. « D'habitude, dans les jeux-réalité, les animateurs accompagnent chaleureusement les participants. Là, le fait que ce n'était pas ça, je me rends compte qu'il y avait quand même une partie de moi, l'année passée, qui se demandait "le monde va-tu embarquer dans ce genre de proposition là?" Je suis vraiment contente parce que ce qui me permet d'y aller plus à fond encore cette année, c'est que le public a embarqué là-dedans. Ça, c'est le fun! » Elle poursuit : « Je n'avais plus besoin non plus de me justifier auprès des participants. Ils savaient c'était quoi la game, ils connaissaient le jeu encore mieux, ils étaient préparés, puis ils savaient que j'allais avoir un moment avec eux s'ils étaient éliminés, en moi-même, à la fin, mais que d'ici ce moment-là, bien, j'allais être inquiétante et pas très rassurante. »

Pour arriver au résultat que vous verrez à l'écran, Karine Vanasse a travaillé avec l'auteur Mathieu Bouillon. Ils ont élaboré une hôtesse marquante pour animer le jeu. Les talents du styliste Patrick Vimbor ont aussi été mis à contribution pour cette deuxième saison, pour créer des looks époustouflants pour l'animatrice, avec Leslie-Ann Thompson à la direction beauté et maquillage et Valeria Amirova à la coiffure. C'est du grand art! « Le but, c'est vraiment de continuer cette espèce d'ambiance là étrange, inquiétante par moments, étonnante par d'autres. »

Et pour moi, le but, c'est vraiment de provoquer des réactions chez les joueurs aussi.

Comme vous le constaterez, c'est mission réussie.