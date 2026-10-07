Vous pouvez maintenant revoir cette série québécoise sur Disney+

À l'image de L'oeil du cyclone, que vous pouvez regarder sur Disney+, une autre série québécoise à succès est débarquée sur la plateforme, pour votre plus grand plaisir.

Ainsi, vous pouvez dès maintenant regarder Piégés sur Disney+, une série de Duo productions écrite par François Pagé et réalisée par Yannick Savard, parue en 2021.

Dans cette proposition, ils sont cinq (trois femmes, deux hommes) d’âges et d’horizons différents, qui ne se connaissent pas et croient n’avoir rien en commun. Ils se réveillent chacun dans des cellules, les souricières, conçues sur mesure pour exploiter leurs peurs et phobies individuelles, sans se souvenir comment ils sont arrivés là et encore moins pourquoi.

Rapidement ils réalisent qu’ils sont épiés, écoutés, qu’ils sont les pions dans un jeu destiné à les briser psychologiquement. Que leur geôlier, a déjà anticipé leurs actions et leurs réactions, qu’il a prévu chacun de leurs gestes, chacune de leurs intentions. Même leurs échanges et leurs interactions semblent avoir été planifiés. Chaque jour qui passe voit leur ravisseur leur imposer de nouvelles pressions psychologiques et physiques, les pousser un peu plus près de leurs limites, les fragiliser dans ce qu’ils sont, les forcer à confronter leurs propres démons.

Pour survivre, nos cinq protagonistes devront aller au bout de leurs convictions, puiser dans les tréfonds de leurs ressources, se trouver des émotions et des vérités qu’ils ignoraient. Ils devront travailler ensemble pour survivre et réussir à retrouver leur liberté.

On y retrouve Jean-Philippe Perras, Brigitte Lafleur, Brigitte Poupart, Schelby Jean-Baptiste et Martin Dubreuil notamment.

La série comporte six épisodes de 45 minutes qui sont disponibles pour visionnement en rafale sur Disney+.